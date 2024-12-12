Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu | Dış Haberler

Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu | Dış Haberler

Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu 2007 yılında Avrupa Birliği'ne dahil olan Bulgaristan ve Romanya, AB vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e karadan da dahil oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:17 facebook

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