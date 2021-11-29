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Haberler İş-Yaşam Bulgurcu Vakfı 30 kadın mühendis adayı ile yola çıktı
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Hayalden doğdu, hayalleri gerçekleştirecek

Bulgurcu Vakfı, kadın mühendislere eğitim ve kariyer yolculuklarında destek vermek üzere başlattığı programlarını, düzenlenen lansman etkinliğinde duyurdu. Bulgurcu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cansu Safi Bulgurcu, geçen yıl ani vefatı ile sevenlerini yasa boğan ve aynı zamanda kendisi de bir mühendis olan ablası Gözde Bulgurcu’nun hayalini yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, "Gözde, her zaman kadın mühendis sayısının artması gerektiğini dile getirdi. Bulgurcu Vakfı, Gözde Bulgurcu’nun miras bıraktığı idealleri hayata geçirmek için var gücüyle çalışmaya devam ederek, onun anısını en iyi şekilde yaşatacak" dedi. Vakfın ilk projesi olan 'Gözde’lerimiz' projesi ile 30 kız mühendislik öğrencisinin burslarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatıldığı açıklandı

Bulgurcu Vakfı 30 kadın mühendis adayı ile yola çıktı

Kadın mühendisler yetiştirmek üzere kurulan Bulgurcu Vakfı, iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşen lansman etkinliğini gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl ani vefatı ile sevenlerini yasa boğan ve aynı zamanda kendisi de bir mühendis olan Mepsan Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Bulgurcu'nun yarım kalan hayalini gerçekleştirmek üzere kurulan vakıf, milli kültür ve değerlerine bağlı, toplum bilinci yüksek kadın mühendisler yetiştirmek üzere 18 Ocak 2021'den bu yana çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Lansman etkinliğinde Gözde Bulgurcu’nun anısına Ayşen Bulgurcu tarafından yapılan eserlerin yer aldığı sergi de, 'Kadın ve Özgürlük' teması ile katılımcıların beğenesine sunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasında vakfın kuruluş amacı, gelecek hedefleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgiler paylaşan Bulgurcu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cansu Safi Bulgurcu, geçirdiği trafik kazasında yaşadığı zorlu süreci ve hemen sonrasında ablası Gözde Bulgurcu’nun ani vefatını anlatarak, Gözde’nin hayalini yaşatmak için başlattıkları projede yer alan mühendis adaylarını katılımcılar ile tanıştırdı.

Gözde Bulgurcu'nun en büyük hedeflerinden birisinin topluma fayda sağlayabilecek ve Türk kadınlarının başarılarıyla adından söz etmelerine katkıda bulunacak bir vakıf kurmak olduğunu söyleyen Cansu Safi Bulgurcu, "Gözde, çalışma hayatını deneyimlediği süre boyunca her zaman kadın mühendis sayısının artması gerektiğini dile getirdi. Başarılı bir kariyer için eşit ve ideal bir ortam oluşabilmesi adına daha çok kadın mühendis yetişmesi gerektiğini savundu. Gözde için kadın mühendislere destek olma hayali böyle başladı. Bulgurcu Vakfı, Gözde Bulgurcu’nun miras bıraktığı idealleri hayata geçirmek için var gücüyle çalışmaya devam ederek, onun anısını en iyi şekilde yaşatacak" dedi.

Vakfın lansmanında bir konuşma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da, Bulgurcu Vakfı’nı eğitime destek projeleri ile ilgili tebrik ederek, bu zor ve acılı günlerin ardından sürdürdükleri mücadele için Bulgurcu ve Safi Aileleri’ne teşekkürlerini iletti. Koç, konuşmasının ardından Ayşen Bulgurcu ile sergiyi dolaşarak tablolar hakkında bilgi aldı.

HER ÖĞRENCİ İÇİN AYRI PROGRAM TASARLANIYOR

Verilen bilgiye göre, vakfın ilk projesi olan 'Gözde’lerimiz' projesi ile 30 kız mühendislik öğrencisinin bursları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatıldı. Vakfın yürüttüğü mentörlük programı kapsamında, kadın mühendislerin üniversiteyi bitirdiklerinde iş dünyasından farklı isimlerden mentörlük desteği aldığı belirtildi.

Vakıf tarafından sağlanan aylık maddi desteğin yanı sıra bursiyerlerin staj istihdam ve kariyer ihtiyaçlarını da gözeten ‘Geleceğin Bizde’ adlı staj ve işe yerleştirme programında ise, lisans eğitiminin sonuna doğru her öğrenci için ayrı bir programın tasarlandığı bilgisi verildi.

Bu program kapsamında, öğrencinin isteği ve ihtiyacı doğrultusunda ve eğitim hayatının olumsuz etkilenmemesi ön koşulu ile, yarı zamanlı iş imkânının da sağlandığı kaydedildi.

Bulgurcu Vakfı'nın yarım kalan hayalini üstlendiği Gözde Bulgurcu, Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden 2013 yılında Yüksek Onur Derecesi ile mezun olmuştu. Bulgurcu, yüksek lisansını ise yine Sabancı Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği alanında 2017 yılında tamamlamıştı.

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