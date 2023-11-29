Bulut bilişim trendleri masaya yatırıldı Vodafone Business'ın, MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirdiği Vodafone Business Cloud Day etkinliğinin ikincisinde pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri bir araya geldi. Etkinlikte bulut bilişim dönüşümü, bulut ekosistemi ve siber güvenlik stratejileri konuşuldu

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösterdiğini vurgulayan Vodafone Business, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT Teknoloji Merkezi’nde, Vodafone Business Cloud Day’in ikincisini geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

Dayanıklı tüketim, parekende, teknoloji ve finans gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden konuşmacı ve yöneticilerin yer aldığı etkinlikte, teknoloji dünyasının liderleri bulut bilişim ekosistemi, bulut trendleri ve siber güvenlik stratejilerini konuşmak üzere bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu yaparken, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan’la birlikte gerçekleştirdiği Dijital Türkiye 2030 Raporu söyleşisi de gerçekleştirildi.

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"TEKNOLOJİ DÜNYASININ LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ"

Vodafone Business Cloud Day’de Serdar Turan’la yaptığı söyleşisinde Vodafone Türkiye’nin yayınladığı “Dijital Türkiye 2030 Raporu”na değinen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Bugün pek çok paydaşımızın katıldığı Vodafone Business Cloud Day etkinliğimizde, teknoloji dünyasının liderleri ile bir araya gelerek bugün ve geleceğin teknolojileri hakkında fikirlerimizi masaya yatırdık. Geçtiğimiz aylarda paylaştığımız Dijital Türkiye 2030 Raporu’nda ülkemizin dijital dönüşüm sürecinin en önemli üç ayağı olan toplum, şirketler ve devleti mercek altına alırken, bu unsurların olmazsa olmaz bileşeni ve önkoşulu durumundaki altyapıyı da dördüncü eksen olarak incelemiştik. Raporumuzda şirketlerin temel dijitalleşme göstergelerindeki performansını değerlendirmek ve burada sağlanacak gelişimin ekonomik etkisini ölçmek üzere bir dijitalleşme endeksi oluşturduk. Bu endeksin çıktılarına baktığımızda ise dijitalleşmedeki 1 puanlık yükselişin, ülke genelinde yüzde 3’lük ilave GSYİH artışa eş değer olduğunu, yani 26 milyar dolarlık bir artış sağlayabileceğini gördük. Buradan da bir kez daha dijitalleşmenin önemini vurgulamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

“FARKINDALIĞIN ARTMASI BULUT KULLANIMINI OLUMLU ETKİLEYECEK"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise konuyla ilgili, “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Vodafone Business Cloud Day’de sektörün kıymetli oyuncuları ile buluşup, onların bulut dönüşümlerini ve Vodafone Business olarak gelecek planlarımızı konuştuk. Yıl içerisinde yaptığımız, bulut ve güvenlik odağındaki yatırımlarımızı, nesnelerin interneti, yeni nesil bağlantı teknolojileri gibi kritik konularda sunduğumuz inovatif çözümleri hem kendi yöneticilerimizden hem de dijital çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimizden dinledik.

Yapay zekâ, IoT, hızlı ve güvenilir internet bağlantısı, veri analitiği gibi uygulamalar sayesinde bulut bilişim, gittikçe artan veri miktarını işleyip akıllı uygulamalar üzerinde çalışmamıza olanak tanıyan temel ve önemli bir teknoloji haline geldi. Türkiye’de bulut teknolojileri kullanımı istenilen düzeyde olmamasına rağmen, farkındalığın giderek artmasıyla, bu durumun da olumlu yönde değişeceğini düşünüyoruz.

Bu sebeple 5G sağlayıcısı olduğumuz MEXT’te gerçekleştirdiğimiz Vodafone Business Cloud Day etkinliğimiz, bizler için çok önemli. Keyifle geçen bir etkinliğin ardından, önümüzdeki yıl da Vodafone Business Cloud Day’de farklı konu ve konuklarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

BULUT DÖNÜŞÜMLERİ VE SİBER GÜVENLİK STRATEJİLERİ KONUŞULDU

Tüm gün süren etkinlikte; bulut teknolojileri ekosistemi, finans sektöründe bulutun geleceği, iş sürekliliği, bulut dönüşüm stratejileri, bulut güvenliği, teknoloji liderliğinin dönüşümü ve siber güvenlik tehlikeleri gibi inovatif konu başlıklarını ele alındı. Vodafone Business Cloud Day’in bu seneki panelistleri, gelişen teknolojiler ve şirketlerinin bulut dönüşümlerine öncülük edecek stratejilerini aktarırken, bulut teknolojilerinin dönüştürücü etkisi ve bağlantılı bir dünyada günümüz siber güvenlik tehlikelerine karşı korunma yolları da masaya yatırıldı.