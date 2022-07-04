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Bulutların üstündeki tepe uğur böceği meraklılarını ağırlıyor

Kahramanmaraş'ta uğur böceklerinin göç ettiği Çimen Dağı'nın 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların gözde rotası oldu

Bulutların üstündeki tepe uğur böceği meraklılarını ağırlıyor
AA

Kahramanmaraş kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulutların üstündeki Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde yaşayan, renkleri ve yoğunluklarıyla dikkati çeken uğur böcekleri, Kahramanmaraş doğa turizmi için önemli bir unsur haline geldi.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince varlıklarının korunması için çalışma başlatılan uğur böceklerini görmeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.

Zorlu bir yolculuğun ardından böceklerin bulunduğu bölgeye ulaşan doğaseverler ve fotoğrafçılar, koruma altına alınan ve halk arasında gelin böceği, yedi benekli veya uç uç böceği"olarak da bilinen uğur böceklerini fotoğraflıyor.

Doğaseverler ve fotoğrafçılar, ayrıca tepede, gün doğumu ve batımında oluşan bulut denizini çekebilmek için de saatlerce bekliyor. Bir kare fotoğraf için kamp kuran doğasever ve fotoğraf tutkunları geceyi bölgeye yakın alanlarda geçiriyor.

Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Mehmet Fındık, yaz aylarının gelmesiyle uğur böceklerinin tepeye göç ettiğini söyledi.

Böcekleri görmek ve fotoğraflamak için Türkiye'nin birçok yerinden doğasever ve fotoğrafçının bölgeye geldiğini anlatan Fındık, şöyle konuştu:

"Uğur böcekleri koloni halinde yaşadığı için burası çok nadir bölgelerden. Ayrıca burada rakımından dolayı akşam veya sabahleyin bulut denizi oluşuyor. Burası Kahramanmaraş'ın tanıtımı için çok önemli bir nokta. Yaklaşık 14 yıldır buraya geliyoruz. Fotoğrafçılar yılın 6'ncı ve 7'nci aylarında buraya geliyor çünkü uğur böcekleri yoğun olarak bu dönemlerde yaşıyor. Aynı zamanda kış sporları için de dağcılık kulüpleri bölgeye tırmanış yapıyor. Kahramanmaraş'a il dışından gelen fotoğrafçılar özellikle bu bölgeyi görmek istiyor. Çünkü bu yoğunlukta uğur böcekleri herhangi bir noktada olmadığı için bu mevsimde bölgeye yoğun talep oluyor."

"YÜRÜYÜŞ YOLU DA UĞUR BÖCEKLERİ DE MUHTEŞEM"

Eşiyle uğur böceklerini fotoğraflamak için İzmir'den gelen doktor Ercan Öztürk de böceklerin tepede koloni halinde yaşamasının eşsiz tabiat olaylarından olduğunu belirtti.

Daha önce birçok yerde fotoğraf etkinliğine katıldığını ancak bu bölgeye özel bir ilgisinin olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Uğur böceklerinin her zaman burada toplandığını duyuyor, basından izliyorduk. Gözümüzle görmek istedik. Eşimle beraber fotoğraf çekiyoruz. Şimdi de muhteşem bir gün batımı var. Muhteşem bir duygu. İnsan aşağıdan çıkarken zor bir parkur gibi geliyor, en az 3 kilometre yukarı çıkıyoruz ama ona değiyor. Kesinlikle herkesin görmesi gereken bir yer, tavsiye ederim. Bu arada fotoğraf çekerken uğur böceklerini ezmemeye gayret edelim."

Adana'dan gelen Fadime Şener de uğur böceklerini çok merak ettiğini, uzun zamandır bölgeye gelmek istediğini anlatarak, "Çok arzu ettiğim bir olaydı ve hiç düşünmeden geldim. Yürüyüş yolu da uğur böcekleri de muhteşem" ifadelerini kullandı.

"BİR DOĞA HARİKASI"

İstanbul'dan gelen Sevil Atabay da uğur böceklerinin ekosistem için önemli canlılardan olduğunu ve onlarca böceği bir arada görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan bölgedeki uğur böceklerini görünce gelmeye karar verdiğini dile getiren Atabay, "Bir doğa harikası. Bulutlar, dağlar, doğa, uğur böcekleri çok güzel" dedi.

Ahmet Güneçıkan ise her yıl uğur böceklerini görmek için tepeye çıktığını anlatarak, koloniler halinde yaşayan böceklerin çok etkileyici olduğunu kaydetti.

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