Bulutsuzluk Özlemi’nden İş Sanat’ta akustik performans

40 yılı aşkın süredir Türk rock müziğinin özgün grupları arasında yer alan Bulutsuzluk Özlemi, 6 Mayıs Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicisiyle bir araya geldi. Grup, alışılmış konserlerinin dışında, akustik düzenlemelerden oluşan özel bir projeyle sahnedeydi. Sevilen şarkılar, yaylılar ve piyano eşliğinde hazırlanan yeni düzenlemelerle farklı bir müzikal atmosfer içinde müzikseverlere sunuldu.

Konserde gruba Türkiye’nin başarılı yaylı dörtlülerinden Semplice Quartet eşlik ederken, düzenlemeleri hazırlayan şef ve besteci Murat Cem Orhan da piyanoda yer aldı. “Tepedeki Çimenlik”, “Güneye Giderken”, “Yaşamaya Mecbursun”, “Sözlerimi Geri Alamam” ve “Yine Düştük Yollara” gibi grubun hafızalara kazınan şarkılarına dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan grup, yeniden sahneye çağrıldı.

İş Sanat’ta sezonun son salon konserindeki konuğu İskandinav cazının önemli isimlerinden Lisa Ekdahl olacak. 13 Mayıs Çarşamba akşamı Mathias Blomdahl, Daniel Gahrton, Andreas Nordell ve Pontus Gillgren’den oluşan dörtlüsüyle sahneye çıkacak sanatçı, otuz yılı aşan kariyerinden sevilen şarkıları İş Sanat dinleyicileri için yorumlayacak.