Bulvarda yürüyen kadını darbeden şüpheli tutuklandı - AYDIN

AA

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda yürüyen P.Y, bir kişi tarafından darbedildi.Polis ekiplerine ihbarda bulunan kadın, Kuşadası Devlet Hastanesinden darp raporu alarak şikayetçi oldu.Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin S.G. olduğunu tespit etti.Operasyonda gözaltına alınan zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Bir bankada yönetici olan P.Y'nin, ifadesinde zanlıyı tanımadığını söylediği belirtildi. S.G'nin de saldırı anında bilincinin yerinde olmadığını ve kadını tanımadığını ileri sürdüğü öğrenildi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde arkasından yürüyen şüphelinin bir anda kadına saldırması ve darbettikten sonra kaçması yer alıyor.