Yüksek sıcaklık uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu BUNALTIYOR! Meteoroloji'den son dakika yüksek sıcaklık uyarısı! - Hava Durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklar iç ve doğu illerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

BUNALTIYOR! Meteoroloji'den son dakika yüksek sıcaklık uyarısı! - Hava Durumu
Yüksek sıcaklık uyarısı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih’te hastane önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
GÜNDEM Fatih’te hastane önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü; kaza kameraya yansıdı
GÜNDEM Aydın'da motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 229 gözaltı kararı
GÜNDEM FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 229 ...
Balıkesir'de sünnet düğününe silahlı baskın: 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı
GÜNDEM Sünnet düğününe silahlı baskın: 1'i çocuk 2 ölü, 8 ...
Adana'da otomobil motosiklet ile çarpıştı, 1 kişi öldü
GÜNDEM Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kaş Kaymakamlığından Patara açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor
GÜNDEM Kaş Kaymakamlığından Patara kumsalı açıklaması
Aşı kartı nasıl alınır? Koronavirüs aşı sertifikası nedir, ne işe yarıyor? e-Nabız ve HES ile aşı sertifikası
GÜNDEM Aşı kartı nasıl alınır?
Biontech 2. doz aşı ne zaman olunmalı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 2. doz aşı kaç gün sonra yaptırılmalı?
GÜNDEM Biontech 2. doz aşı ne zaman olunmalı?
Hatay'da uzman çavuş önce kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti
GÜNDEM Uzman çavuş, kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Adıyaman'da girdiği gölde boğuldu
GÜNDEM Çok acı! Geriye bisikleti kaldı