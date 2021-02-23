Engelli adam ve ailesine feci darp! İğrenç tehdit! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da, 19 Şubat günü Kepez ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yüzde 90 engelli Mümin Kara (58),yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50),çocukları Bekir ve Fatma Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahipleri A.Y. ve N.Y. arasında park yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından A.Y. ile N.Y., Fatma Kara'yı darp edip saçından sürükledi.

ARAÇTA BULUNAN ENGELLİYİ DÖVDÜLER

DHA'da yer alan habere göre ikili ardından araçta bulunan Mümin Kara'yı dövdü. Kara'nın üstüne çıkıp yumruklar atan saldırganlar, 'ölürsün, geberirsin' diye bağırdı. Bu sırada Kara, engeli bulunan sağ bacağını tutarak "Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın" diye bağırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle Kara'yı bırakan A.Y., bu sırada elindeki soda şişesini göstererek, "Ailecek bu şişeye hepinizi oturturum, evinizi yakacağım" diyerek tehdit etti.

BOĞAZINA KAÇAN DİLİNİ EŞİ ÇIKARDI

Darp edilen Mümin Kara'nın boğazına kaçan dilini ise eşi çıkarttı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri polis merkezine götürürken, Mümin Kara önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KAFATASINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Kara'nın engelinin bulunduğu sağ bacağında ve kafatasında kırıklar olduğu belirlendi. Ameliyattan çıkan Kara, ardından yoğun bakıma alındı. Kara'nın sağ gözünün ise yüzde 90 ihtimalle görme işlevini kaybedeceği belirtildi. Şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"HEPİMİZİ DARP ETTİLER"

İşletme sahipleriyle uzun süredir araç parkı nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyleyen Emine Kara, "Evimizin yanındaki bir işletmenin sahibi beyefendiyle aylardır süren araç parkı tartışmamız var. Eşim engelli olduğu için anlık olarak hastaneye gidip geliyoruz. Bu nedenle kendisini 'Buraya araba park etmeyin' diye uyardık. O gün de kızım kendisinden arabasını çekmesini istedi. Bize hakaret ve küfretmeye başladı. Oğlumu ve beni darp etmeye başladılar, sonra kızımı saçından tutup yerde sürüklediler. Bu sırada eşimi de darp ettiler. 'Geberirsin, ölürsün' diyerek eşimin üstünde tepinmeye başladılar" dedi.

"EŞİMİN YÜZÜNÜN SAĞINA VURDULAR"

Eşinin yüzünün sağ tarafına sürekli vurduklarını söyleyen Kara, "Çevredekiler müdahale edince bir anda uzaklaştılar. Eşime baktım dili boğazına kaçmıştı, hemen müdahale ettik. Hastaneye geldik. Eşimin ayağında, kafatasında kırık var. Dün ameliyata girdi ve yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdan çıkarsa kafatasından ameliyat olacak. Ama eşimin yüzde 90 gözünü kaybetme riski var" diye konuştu.

"BUNLARIN TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ"

Şüphelilerin ailesini tehdit ettiğini belirten Emine Kara, "Ben çocuklarımı korkudan eve gönderemiyorum. Çünkü bu kişiler sadece ifade verip çıktı. Evimizi yakmakla tehdit etti. Yanındakilere 'Evde sakat var. Eşine kızına gidebilirsiniz' dedi. Elindeki soda şişesini gösterip 'Ailecek bu şişeye hepinizi oturturum' dediler. Ben korkuyorum. Oğlum üniversite öğrencisi, dersleri başladı ve eve gidemiyor. Ben bu şahısların tutuklanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Emine Kara, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını da söyledi.