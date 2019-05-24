İstanbul Bayrampaşa'da, 30 Aralık 2018'de, Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi iki kulübün taraftarları arasında yaşanan olaylarda 17 yaşındaki Muhammet Yücel'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Yücel'i bıçaklayarak öldüren sanık Can Zorlu, "Kesinlikle öldürmek veya yaralamak niyetinde değildim. Kendimi korumak istedim" dedi.

TÜM SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

İHA ve DHA'da yer alan haberlere göre İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Can Zorlu, Ercan Derge, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı, B.H., K.S.Ö. getirilirken; tutuksuz sanıklardan Emre Yılmaz, Mert Balota, Aydın Köseoğlu, Sercan Kılıç ve E.S. de hazır bulundu. Duruşmada, ölen Muhammed Yücel'in babası Fatih Yücel, kardeşi Mehmet Yücel ile mağdurlar Berkay Karabay ve Fehmi Şen de hazır bulundu.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KOVALAMADIM"

Sanık Zorlu, "Fanatik bir taraftar mısın?" sorusuna ise "Hayır. Hem çalışıp hem okuyorum. İşimle, okulumla ilgili biriyim" diye yanıt verdi. Bunun üzerine salonda, olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Hakimin sanığın, maktülü kovalarken görüntüleri olduğunu söylemesi üzerine sanık Can Zorlu, "Hiçbir şekilde rahmetliyi kovalamadım, öyle gözükse de. Yanlış anlaşılmış olabilir" dedi. Sanığın avukatı da müvekkiline benzer başka biri olduğunu iddia ederek müvekkilinin elinde bıçak olmadığını, ancak boğuşmayı kabul ettiklerini savundu.

"SALDIRANLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM"



Tutuksuz sanık E.S. de karşı taraftan saldırı olması üzerine kendilerine fırlatılan sopalardan birini aldığını, kendini korumak için aldığını belirterek, "Yerde bir çocuk gördüm. Belaltı kan içindeydi. Korktum, uzaklaştım" dedi. Tutuksuz sanık Aydın Köseoğlu ise maktülü kanlar içinde yerde gördüğünü, gelenleri maktüle vurmamaları için engellediğini söyledi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep ettiler.



"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"

Saldırıda ölen Muhammed Yücel'in babası Fatih Yücel ise "Önce Allah'a, sonra devlete sığındım. Buradaki sanıkların hepsi benim oğlumu önceden tanır. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Diğer müştekiler de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.



TAHLİYE KARARI ÇIKMADI



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Muhammet Yücel'in öldürülme anına ait yeni görüntülerde de Yücel'e çok sayıda kişinin saldırdığı, sopalar ve tekmelerle darp edildiği, bıçaklandığı görüldü. Yücel´in kalkmaya çalıştığı ancak aldığı bıçak ve sopa darbeleriyle yere yığıldığı yer aldı.