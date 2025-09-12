Trabzonspor’un yeni transferi Andre Onana, bordo-mavili kulübün YouTube kanalına ilk röportajını verdi.

Kamerunlu kaleci, Trabzon’a gelişinde gördüğü coşkulu karşılama için teşekkür ederek, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bunu mümkün kılan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni burada karşılama şekilleri harikaydı. Onlara gerçekten minnettarım ve aldığım karşılama çok sıcak oldu. Daha birkaç saat önce indiğim andan itibaren bunu hissettim. Burada olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.