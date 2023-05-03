Buradan mutfağımıza geliyor! İstanbul'da tepki çeken görüntüler

Aynı katta dükkanları bulunan farklı sektörden işletmeciler de koku ve kirlilik konusundaki rahatsızlıklarını dile getirdi. Mega Center yönetimi ise sıklıkla denetim yapıldığı, ilgili firmalara cezai işlemler uygulandığını belirterek, kuru gıda halinde yer alan yapıların et satışı yapmaya müsait olmadığı ve katlarda gider olmamasından kaynaklı koku ve hijyen problemleri yaşandığı bilgisini verdi.

"ET SATIŞI YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Mega Center İşletme Yönetimi Müdürü Kenan Yüzbaşı, "Yönetim olarak et satışı yapanlardan biz de şikayetçi ve rahatsızız. Sebebi de şu; burası yapılırken kuru gıda alım satım ve depolama yeri olarak yapılmış. Burası etçilere göre yapılmış bir yer değil. Yönetimin gayretiyle yapılabildiği kadar temizlik, denetim ile işleri götürmeye çalışıyoruz. Devletin bu açıdan bir çare bulması lazım, etçilerin bir an önce buradan çıkıp kendilerine göre bir yer yapması gerekiyor. Hem halk sağlığı açısından, hem temizlik açısından burada et satışı yapılması tamamen sağlıksız" diye konuştu.