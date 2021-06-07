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Burak Elmas: Sıkıntıları görünce aday olmaya karar verdik

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, "Sıkıntıları görünce aday olmamız gerektiğini hissettik" dedi.

Burak Elmas: Sıkıntıları görünce aday olmaya karar verdik

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, TRT Radyo 1’de Spor Servisi programında Ahmet Fisunoğlu’nun sorularını yanıtladı. Elmas, aday olma kararını temmuz ayında ekibiyle birlikte aldığını açıkladı.

ELMAS'IN RENGİ KIRMIZI

Burak Elmas, seçimde simgesi olan kırmızıyı istediğini ve kırmızı çıkınca da çok mutlu olduğunu söyledi. Elmas, kırmızı simgenin genelde kazandığı istatistiğinin hatırlatılması üzerine gülerek inşallah cevabını verdi.

"ADAYLIKTA PARA KONUŞMAK GALATASARAY'A YAKIŞMIYOR"

Diğer adayların kasa kolaylığı açıklamasına sitem eden Elmas, "Söz konusu Galatasaray olduğunda paranın konuşulması bizi daima rahatsız etti ve etik bulmuyoruz. Galatasaray’ın her sıkıntısını çözmek için planlarının olduğunu söyleyen Burak Elmas, 140 milyon dolarlık desteğimizin hazır olduğunu açıklamak zorunda kaldık dedi.

Başkan seçildiği anda "Teknik direktör adayım net Fatih Terim" diyen Elmas, "Ama etik olarak hoca ile henüz görüşmedim. Gönlümden geçen ilk isim Fatih Terim" ifadelerini kullandı.

"TECRÜBELERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Elmas, ekibindeki bazı isimlerin yöneticilik yaptığını bu nedenle avantajlı olduklarını ifade ederek, "Gerekli çalışmaları yaptık ve göreve geldikten sonra hocanın da listesini alarak en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız" diye konuştu. Sponsorluklarla ilgili ön anlaşmalarının imzalandığını söyleyen Elmas, ilk 100 gün planlarının hazır olduğunu dile getirdi. Başkan adayı, mazbatayı alır almaz tüm imzaların resmiyete döküleceğini de açıkladı.

YÖNETİME SİTEM!

Sarı-kırmızılılarda görev alan son yönetimlere tepki gösteren Elmas, "Onlar kulübün sahibi gibi davrandı biz ise Galatasaray’a hizmetkar olacağız" diyerek hem seçim sürecinde yaşananlara hem de mevcut yönetimin son faaliyetlerini kınadı.
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, seçimden önce bir teknik direktör göreve getirilirse; çalıştırıcının sözleşmesinin hemen feshedileceğini açıkladı. Hukuki olarak tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Elmas, bu konuda başkan Mustafa Cengiz’i bir kez daha uyardı.

Sarı kırmızılıların finansal olarak zor durumda olduğunu dile getiren Elmas, "Mevcut yönetim ödeyemeyecekleri imzalar atıp, altından kalkamayacakları kararlar aldılar" dedi.

"FUTBOLU YÖNETMEYEN BİR TFF VAR"

Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm kurullarının başarısız olduğunu ve göreve gelir gelmez hem yönetimleri hem de anlayışları değiştireceklerini ilan etti. Elmas, "Söz konusu Galatasaray olunca önceden belirlenmiş kararlar alınıyor’’ diyerek eleştirilerini sürdürdü. Galatasaray başkanlığına adaylığını ilk açıklayan isimlerden olan Burak Elmas, tüm planlarını titizlikle hazırladıklarını ifade etti. Elmas, "İnsan ailesine yalan söylemez, biz yapamayacağımız hiçbir vaatte bulunmadık’’ diyerek kendine güvenini gösterdi.

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