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Burak Hakkı ile Sema Şimşek aynı karede

Sema Şimşek ile 10 yıllık evliliğini 2012'de sonlandıran Burak Hakkı, eski eşi ve oğlu Rüzgar ile objektif karşısında poz verdi

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  • Burak Hakkı, eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar ile objektif karşısında poz verdi - Magazin haberleri

    2001'de nikâh masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olmanın sevincini yaşayan 1994 Best Model of Turkey birincisi oyuncu Burak Hakkı ile emekli manken Sema Şimşek'in evliliği 10 yıl sürmüştü.
  • Burak Hakkı, eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar ile objektif karşısında poz verdi - Magazin haberleri

    2012'de boşanan Burak Hakkı ve Sema Şimşek, ayrıldıktan sonra da oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. 
  • Burak Hakkı, eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar ile objektif karşısında poz verdi - Magazin haberleri

    Burak Hakkı, eski eşi Sema Şimşek ve 15 yaşındaki oğlu Burak Hakkı ile birlikte objektif karşısında poz verdi. Hakkı, eski eşi ve oğluyla çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayımladı.

    Sema Şimşek de Burak Hakkı'nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yer verdi.
  • Burak Hakkı, eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar ile objektif karşısında poz verdi - Magazin haberleri

    "KOCAMAN BİR DELİKANLI OLDU"

    Burak Hakkı, "Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu" demişti.
  • Burak Hakkı, eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar ile objektif karşısında poz verdi - Magazin haberleri

    "OĞLUMA BİR ŞEY BIRAKMAK İSTEDİM"

    Çanakkale-Gelibolu’da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı, "Oğlum doğduğunda ona bir şey bırakmak istedim açıkçası. Böyle bir yatırım yaptım, sonra ağaçları diktim. Toprakla uğraşmak ayrı bir zevk veriyor insana. Ben hep söylüyorum benim orada küçük dertlerim var ama küçük. Büyük işlerim var çok büyük..." açıklamasını yapmıştı.

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