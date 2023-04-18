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Rüzgar annesinin boyunu geçti

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü. 15 yaşındaki Rüzgar annesinin boyunu geçti

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  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    2012'de 10 yıllık evliliklerini noktalayan oyuncu Burak Hakkı ile emekli manken Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü.
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Sema Şimşek'in oğluyla ile paylaştığı fotoğrafta, Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    "OĞLUMA BİR ŞEY BIRAKMAK İSTEDİM"

    Burak Hakkı, "Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu" demişti. Çanakkale-Gelibolu’da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı, "Oğlum doğduğunda ona bir şey bırakmak istedim açıkçası. Böyle bir yatırım yaptım, sonra ağaçları diktim. Toprakla uğraşmak ayrı bir zevk veriyor insana. Ben hep söylüyorum benim orada küçük dertlerim var ama küçük. Büyük işlerim var çok büyük..." açıklamasını yapmıştı.
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Dilan
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri


    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri


    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri


    Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

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