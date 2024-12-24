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        Haberler Objektife Takılanlar Burak Özçivit: Öyle bir şey yok - Magazin haberleri

        Burak Özçivit: Öyle bir şey yok

        Ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Bebek'te görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:33
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Burak Özçivit, ailece çıktıkları tatilden bahsetti.

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        Ünlü oyuncu; “Yurt dışındaydık, güzel bir tatil yaptık. Gittik, geldik, keyifliydi” diyerek, kısa bir açıklamada bulundu.

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        Son dönemde sık sık yurt dışına giderek hayranlarıyla buluşan ve bazı markaların elçiliğini üstlenen Burak Özçivit’e bu çalışmalarından astronomik rakamlar kazandığı yönündeki iddialar soruldu. Ünlü oyuncu; "Yok canım, öyle bir şey. Ben öyle haberler okumadım" diyerek konuyu geçiştirdi.

        Çift, hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.

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        Burak Özçivit ile Evcen, 15 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen lüks otomobillerine binerek, Bebek'ten ayrıldı.

        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit
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