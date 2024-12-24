Burak Özçivit: Öyle bir şey yok

Son dönemde sık sık yurt dışına giderek hayranlarıyla buluşan ve bazı markaların elçiliğini üstlenen Burak Özçivit’e bu çalışmalarından astronomik rakamlar kazandığı yönündeki iddialar soruldu. Ünlü oyuncu; "Yok canım, öyle bir şey. Ben öyle haberler okumadım" diyerek konuyu geçiştirdi.

Çift, hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.