Burak Özçivit: Öyle bir şey yok
Ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Bebek'te görüntülendi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Burak Özçivit, ailece çıktıkları tatilden bahsetti.
Ünlü oyuncu; “Yurt dışındaydık, güzel bir tatil yaptık. Gittik, geldik, keyifliydi” diyerek, kısa bir açıklamada bulundu.
Son dönemde sık sık yurt dışına giderek hayranlarıyla buluşan ve bazı markaların elçiliğini üstlenen Burak Özçivit’e bu çalışmalarından astronomik rakamlar kazandığı yönündeki iddialar soruldu. Ünlü oyuncu; "Yok canım, öyle bir şey. Ben öyle haberler okumadım" diyerek konuyu geçiştirdi.
Çift, hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.