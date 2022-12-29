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Burak Sevinç: Bu durum terbiyesizlik

Burak Sevinç, oyuncu ücretlerinin kadın ve erkek arasında farklı olduğu ve erkek oyuncuların partner seçtiği yönündeki söylentilerle alakalı konuştu. Sevinç, "Bunlar sektörde yaşanıyor. Bana terbiyesizlikmiş gibi geliyor" dedi

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  • Burak Sevinç: Bu durum terbiyesizlik - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Menajerlik ajansı 'Be Management', Arnavutköy'deki bir mekanda yılbaşı daveti verdi. Burak Sevinç, geceye katılanlar arasındaydı.
  • Burak Sevinç: Bu durum terbiyesizlik - Magazin haberleri

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Sevinç, gazetecilerin, "Oyuncu ücretlerinin kadın ve erkek arasında farklı olmasını ve erkek oyuncuların partner seçiyor olması dedikodusunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorularını cevapladı.
  • Burak Sevinç: Bu durum terbiyesizlik - Magazin haberleri

    "BU DURUM TERBİYESİZLİK"

    Burak Sevinç, "Partner seçme hakkı kimsenin yok. Sen orada bir karaktersin çünkü... Karşında kimin oynayacağına karar veremezsin. Eğer yapılıyorsa çok ama çok ayıp. Ücrete gelecek olursak; herkesin bir kaşesi vardır. Ben belli bir kaşe söylerim, yapımcı 'Tamam' derse oynarız. 'Sen niye ona bu kadar verip, bana bu kadar veriyorsun?' diye sorgulamam. Benden fazla alana Allah bereket versin, daha fazlasını alsın. Biraz dedikoduya kaçıyor bunlar ama sektörde yaşanıyor. Terbiyesizlikmiş gibi geliyor bana bu durumlar" şeklinde konuştu.
  • Burak Sevinç: Bu durum terbiyesizlik - Magazin haberleri

    MURAT GÖĞEBAKAN'I CANLANDIRACAK

    Öte yandan biyografi filmleri son dönemde Türk sinemasının en çok ilgi gören türleri arasında yer alıyor. Özellikle hayatını kaybetmiş ünlülerin biyografi filmleri yüksek gişe elde ediyor. Murat Göğebakan'ın da hayatı filme çekilecek.

    Burak Sevinç, Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü anlatacak sinema filminin başrol oyuncusu olacak.
  • Burak Sevinç: Bu durum terbiyesizlik - Magazin haberleri

    Sevinç, 2014'te 45 yaşında hayata veda eden Göğebakan'ı canlandıracak. Ünlü oyuncunun, projede Murat Göğebakan’ı canlandırmak üzere yapım şirketi ile sözleşme imzaladığı öğrenilmişti.
  • Burak Sevinç: Bu durum terbiyesizlik - Magazin haberleri

    Burak Sevinç

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