Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve antrenmanlarını A Takımdan ayrı şekilde sürdüren Burak Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Bafetimbi Gomis'le bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak, Gomis'le birlikte çektiği fotoğrafı koydu ve paylaşımında, "Seni görmek güzel arkadaşım" anlamına gelen "Good the see you my friend" ifadelerini kullandı.

Senegal asıllı Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al-Hilal'da forma giyiyor. Al Hilal ile bu sezon 12 karşılaşmada forma giyen Bafetimbi Gomis 7 gol 1 asist ile oynadı.

Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ise bu sezon 7 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

