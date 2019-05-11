Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı nefesleri keserken hakem Serkan Çınar'ın kararları da çok konuşuldu. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz da bu mücadelenin ardından imalı bir paylaşım yaptı. Kral, Twitter ve Instagram hesaplarından siyah ekran paylaşıp "Futbol" yazdı. Bu paylaşımlar, Galatasaray'a verilen penaltı kararına bir gönderme olarak yorumlandı.