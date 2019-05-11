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Burak Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımları!

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan imalı bir paylaşım yaptı

Beşiktaş

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı nefesleri keserken hakem Serkan Çınar'ın kararları da çok konuşuldu. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz da bu mücadelenin ardından imalı bir paylaşım yaptı. Kral, Twitter ve Instagram hesaplarından siyah ekran paylaşıp "Futbol" yazdı. Bu paylaşımlar, Galatasaray'a verilen penaltı kararına bir gönderme olarak yorumlandı.

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