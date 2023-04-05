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Bilinen evrenin en soğuk yeri: Burası Antartika'dan 3 kat daha soğuk!

Antartika'dan daha soğuk bir yer olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yaklaşık 5.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Bumerang Bulutsusu bilinen evrende şimdiye kadar tespit edilen en soğuk doğal ortamdır. Yıldız çekirdeğinden çıkan gazdan oluşan Bumerang Bulutsusu, Fiyonk Bulutsusu olarak da bilinmektedir. Bir zamanlar Güneş'e benzeyen bu gaz bulutu çok hızlı hareket ettiği için hızla genişlemektedir.

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  • Burası Antartika'dan 3 kat daha soğuk: Tüm evrenin en soğuk yeri Dünya'dan 5000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor!

    Bilim insanlarına göre bir şeyi ne kadar soğutursanız soğutun mutlak sıfır olarak adlandırılan 0 kelvine yani -273,15°C kadar yaklaşırsınız, ama bu sıcaklığa ulaşamazsınız. 1980 yılında gökbilimciler Keith Taylor ve Mike Scarrott tarafından Avustralya'dan büyük, yer tabanlı bir teleskopla gözlemlendikten sonra keşfedilen Bumerang Bulutsusu'nu keşfetti. Bulutsu'nun sıcaklığı ise 1 kelvin olarak hesaplandı. 
  • Burası Antartika'dan 3 kat daha soğuk: Tüm evrenin en soğuk yeri Dünya'dan 5000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor!

    BİLİNEN EVRENDEKİ EN SOĞUK YER

    Bumerang Bulutsusu'nun sıcaklığı 1 kelvindir. Mutlak sıfır noktası ise 0 kelvindir; 0 kelvin, –273,15 °C'ye eşittir. Yani teorik olarak erişilebilecek en düşük sıcaklık 0 kelvin olarak biliniyor. Fakat pratikte 0 kelvine ulaşmak termodinamik kanunları dolayısıyla mümkün değildir. Bu bilgiden yola çıkarak Bumerang Bulutsusu'nun olabilecek en düşük sıcaklığa ne kadar yakın olduğunun farkına varabiliriz, sadece 1 santigrat derecelik bir fark bulunuyor.
  • Burası Antartika'dan 3 kat daha soğuk: Tüm evrenin en soğuk yeri Dünya'dan 5000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor!

    KUTUP SOĞUĞU YANINDAN BİLE GEÇEMİYOR

    Henüz genç olduğu tahmin edilen Bumerang Nebulası ilk olarak 1995 yılında evrendeki en soğuk yer olarak seçildi ve bu bulgu 2013 yılında doğrulandı.
  • Burası Antartika'dan 3 kat daha soğuk: Tüm evrenin en soğuk yeri Dünya'dan 5000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor!

    BUMERANG BULUTSUSU NEDEN BU KADAR SOĞUK?

    Boomerang Bulutsusu'nu bu kadar soğuk yapan şey, çekirdeğinde olup bitenlerle ilgili bir şeydir, ancak gökbilimciler bunun ne olduğundan tam olarak emin değiller. 
  • Burası Antartika'dan 3 kat daha soğuk: Tüm evrenin en soğuk yeri Dünya'dan 5000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor!

    Bazı gökbilimcilere göre ise soğukluğunun sebebinin hız olduğu düşünülüyor. Bumerang Bulutsusu, Centaurus Takımyıldızı'nda bulunan ve kendi ömrünü tamamlamış bir yıldızdan çıkan gaz bulutuyla oluşmuştur.  Çok düşük sıcaklığın nedeninin söz konusu gazın dışarı doğru 164km/sn hızla hareket etmesi ve uzayda çok hızlı bir şekilde genişlemesi olduğu belirtiliyor.
  • Burası Antartika'dan 3 kat daha soğuk: Tüm evrenin en soğuk yeri Dünya'dan 5000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor!

    GÖRÜNTÜSÜ İLE İNSANLARI BÜYÜLÜYOR

    Uzayda süzülen bir hayalete benzetilen bulutsu, Şili'de And Dağları üstünde yer alan dünyanın en güçlü telsiz teleskopu tarafından gözlemlendi. Astronomlar, Bumerang Nebulası'nın gerçek şeklini ve çok soğuk yapısını bu sayede daha iyi gözlemleyebildi.
  • Burası Antartika'dan 3 kat daha soğuk: Tüm evrenin en soğuk yeri Dünya'dan 5000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor!

    NASA'nın California'daki Jet Tahriki Laboratuarı'ndan Raghvendra Sahai, bu "ultra-soğuk" bulutsunun fazlasıyla şaşırtıcı olduğunu belirtiyor: "Yeryüzündeki teleskoplardan izlenildiği kadarıyla nebula, bumerang görünümünde çift loptan oluşuyor. Sanıldığından daha geniş bir yapıda ve hızla uzaya yayılıyor."

    Görsel: NASA

    Kaynak: Interesting Engineering

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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