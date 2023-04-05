Bilim insanlarına göre bir şeyi ne kadar soğutursanız soğutun mutlak sıfır olarak adlandırılan 0 kelvine yani -273,15°C kadar yaklaşırsınız, ama bu sıcaklığa ulaşamazsınız. 1980 yılında gökbilimciler Keith Taylor ve Mike Scarrott tarafından Avustralya'dan büyük, yer tabanlı bir teleskopla gözlemlendikten sonra keşfedilen Bumerang Bulutsusu'nu keşfetti. Bulutsu'nun sıcaklığı ise 1 kelvin olarak hesaplandı.