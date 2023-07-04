Burası ne Muğla ne de Antalya... İşte Hatay'ın saklı koyu

Bölgenin, rahatlatıcı etkisi olduğunu belirten Arslan, "Yemyeşil doğası ve bol oksijeniyle huzur veriyor. İnsanın içini ferahlatan havası var. Manzarasıyla da insanın kanını ısıtıyor. Zihindeki bütün olumsuzlukları alan bir yer" dedi.