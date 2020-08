YÜKSELEN ASLAN

Sıcak yaz aylarında Güneş ışınlarından teninizi korumanız gereklidir. Onu parlatacak ve güzel gösterecek ürünleri güneş ya da bakım kremlerini denerken bu ürünlerin doğal olmasına dikkat etmelisiniz. Protein içerikli besinler, et ve et ürünleri Aslan burçları için idealdir. Yaş aldıkça beslenme şeklini hafifletmeli ve et sebze dengesini sağlayacak sağlıklı tabaklar tüketmelidir. İçinde bulunduğunuz ortamda tüketilen yemeklere, şekerli gıdalara daha çok dikkat etmelisiniz. Tatlı düşkünü bir arkadaşınızla geçireceğiniz vakitler şeker dengenizi bozabilir sizi asabileştirebilir. Dikkat!