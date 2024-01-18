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        Haberler Magazin Burcu Biricik anne oluyor... Bebeğin cinsiyeti belli oldu - Magazin haberleri

        Burcu Biricik anne oluyor

        Emre Yetkin ile evli olan Burcu Biricik, 3.5 aylık hamile olduğunu açıkladı. İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:57
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        Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.

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        ANNE OLUYOR

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın özel haberine göre; Burcu Biricik'in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

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        Kız çocukları olacak olan Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in bebeklerine ne isim vereceklerini henüz belirlemedi.

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        "DİNLENMEYE İHTİYACIM VAR" DEMİŞTİ

        Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Burcu Biricik, gazetecilerin "Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna "Yok canım... Öyle bir durum söz konusu değil. 'Daha iyisi ile nasıl döneriz?' çabasındayım. Onun için de biraz dinlenmek lazım" yanıtını vermişti.

        Fotoğraflar: Instagram, HT magazin

        #Burcu Biricik
        #Emre Yetkin
        #Hamile
        #bebek
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