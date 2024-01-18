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"DİNLENMEYE İHTİYACIM VAR" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Burcu Biricik, gazetecilerin "Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna "Yok canım... Öyle bir durum söz konusu değil. 'Daha iyisi ile nasıl döneriz?' çabasındayım. Onun için de biraz dinlenmek lazım" yanıtını vermişti.

Fotoğraflar: Instagram, HT magazin