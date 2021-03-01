Burcu Çağrı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Eski manken Burcu Çağrı, dört yıldır birlikte olduklarını öne sürdüğü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un, "Benim o kişiyle bir ilgim yok" sözlerine Instagram'dan yanıt verdi.

BURCU ÇAĞRI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burcu Çağrı, 1981 yılında İstanbul'da doğdu.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun oldu. Ardından Atatürk Kültür Merkezinde çalıştı. 1998 yılında 'Elite Model Look' yarışmasında üçüncü olduktan sonra mankenlik kariyerine başladı.