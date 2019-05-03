Burcu Erden'den 'Kütleyi Çağırmak'

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Sanatçı Burcu Erden, geçtiğimiz yıl Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Yarının Külleri” sergisinde ve Art On İstanbul’da katıldığı grup sergilerinde sunduğu çalışmalardan ayrılan dinamik bir seri ile sanat severlerin karşısına çıkıyor.
Erden’in leke ve soyutlamaya ilişkin araştırmalarıyla figür anlayışını dönüştürdüğü yeni işlerinin yer aldığı ilk kişisel sergisi “Kütleyi Çağırmak” Art On İstanbul’da açıldı. Galerinin üç katına dağılmış heykel ve rölyef yerleştirmelerinden oluşan sergideki eserler, anıtsallığa mesafeli bir anlayışla yaklaşıyor.
“Kütleyi Çağırmak” serisindeki çalışmalar, izleyicinin figürü yorumlamak için kullanabileceği işaretlerden mümkün olduğunca arındırılmış. Figürün kimliğine dair işaretlerin yer almadığı yalnızca torsoya indirgenmiş, kafası dolayısıyla portresi olmayan bu heykeller, soyut bir leke ve kütleye odaklanıyor.
Sanatçının hızla dönüştürdüğü bir heykel grameri içinde figürü dışbükey ve içbükey yüzeyler arasında gelip giden bir dinamik içinde kurgulanıyor. Burcu Erden'in çalışmalarda dışbükey yüzeyin geriliminin öncelikli olması, figürün bir hamle yapmak üzereymiş gibi alımlanmasını sağlıyor. İçbükey yüzeyler ise oluşturduğu kuvvetli gölge ile kütleyi vurgularken boşluğu içeri davet ediyor.
Yükseldiği keskin köşeli masif sütuna adeta eriyen figürler, temeliyle birlikte kütleselliği destekliyorlar. Figürün hareketindeki dinamizm ve biçimlendirme dilindeki temel kararlar izleyiciye heykelle kuracağı diyalog için ipuçları sunuyor.
Çömelen figürlerdeki kafanın yokluğuna rağmen gövdenin düşünceli hali, dikkat çekici bir gerilim yaratıyor. Kütleyle bütünleşen beden, hareketin dinamiği ile kütlenin statikliği arasında derin bir tezat kuruyor.
Heykellerde kopmuş kafanın bulunması gereken yer, izleyicinin göz hizasına denk geliyor. Bu haliyle heykellerdeki bakış düzlemi, yüzün eksiltilmesiyle birlikte ortadan kaybolmuşa benziyor. Yüzün kaybı, aynı zamanda cephenin de kaybını beraberinde getiriyor.
Bu sergide izleyicinin başka heykelleri izlerken rahatlıkla yapabileceği bir ön cephe arka cephe ayrımı söz konusu değil. Erden’in heykelleri, belli bir mekân ve zaman içinde sabitlenmediği gibi izleyiciye de heykeli izlemek için sabit ve güvenli bir nokta işaret etmiyorlar.
Burcu Erden'in Art On İstanbul’daki “Kütleyi Çağırmak” adlı sergisini 31 Mayıs'a kadar salı-cumartesi günleri saat 10.00-19.00 arasında ziyaret edebilirsiniz.
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