Burcu Erden'den 'Kütleyi Çağırmak'

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Sanatçının hızla dönüştürdüğü bir heykel grameri içinde figürü dışbükey ve içbükey yüzeyler arasında gelip giden bir dinamik içinde kurgulanıyor. Burcu Erden'in çalışmalarda dışbükey yüzeyin geriliminin öncelikli olması, figürün bir hamle yapmak üzereymiş gibi alımlanmasını sağlıyor. İçbükey yüzeyler ise oluşturduğu kuvvetli gölge ile kütleyi vurgularken boşluğu içeri davet ediyor.