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Sunucu Burcu Esmersoy, spor salonunda kolbastı oynadı. Antrenman yaparken eğlenmeyi de ihmal etmeyen Esmersoy, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

44 yaşındaki Burcu Esmesoy'un "Hocamın gözünden" notuyla yayınladığı gönderiye takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz yıl Tarabya'da aylık kirası yaklaşık 30 bin TL olan bir villaya taşınan sunucu Burcu Esmersoy'a ev sahibi tarafından yüklü bir zam yapıldığı iddia edilmişti.

Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediği konuşulan Esmersoy'un 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını belirterek itiraz ettiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Burcu Esmersoy, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Esmersoy, "Her gün kendimle ilgili acayip haberler görüyorum, duyuyorum. İzlensin, bakılsın, konuşulsun, tıklansın diye ne çok uğraşıyorsunuz benimle. Şanım yürüsün" ifadelerini kullanmıştı.

"BUGÜN KİRA GÜNÜ"

50 bin TL'ye ev tuttuğu iddialarına değinen Burcu Esmersoy, "Bugün kira günü arkadaşlar, kimin yazdığını bilmiyorum. Neden böyle şeyler yazdığını bilmiyorum, zaten yazın kontratım yenilenecek. Zam olaylarının şimdi çıkması saçma oldu" demişti.