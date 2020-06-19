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HaberlerFiskosBurcu Esmersoy, Seren Serengil sorularına yanıt vermedi - Magazin haberleri
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Burcu Esmersoy, Seren Serengil sorularına yanıt vermedi

Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Ünlü sunucu, Seren Serengil'in "Burcu sesi yüzünden mutlu olamıyor" açıklamasına yanıt vermedi

Burcu Esmersoy - Seren Serengil
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de bulunan bir güzellik salonunda görüntülendi. Esmersoy, bakım için geldiğini belirterek, tatile hazırlık yaptığını söyledi.

Burcu Esmersoy, son günlerde Seren Serengil'in yaptığı açıklamalara ise cevap vermemeyi tercih etti.

"SESİ YÜZÜNDEN MUTLU OLAMIYOR"

Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu ile ilgili konuşan Arto, Serengil'e "Burcu Esmersoy çok güzel bir kadın, neden mutlu olamıyor?" diye sormuştu. Arto'nun sorusuna cevap veren Serengil ise, "Sesi yüzünden" ifadesini kullanmıştı. Serengil, hemcinsine karşı söylediği bu söz ile tepki çekmişti.

Dört ay önce ilişkileri başlayan Allan Hakko ve Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

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