Bir süredir 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programda sunuculuk yapan Seren Serengil, Burcu Esmersoy hakkında tepki çeken bir çıkış yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Lerzan Mutlu ile tartışan Seren Serengil, bu sefer de Burcu Esmersoy'u hedef aldı.

Esmersoy'la ilgili konuşan Arto, 'Burcu Esmersoy çok güzel bir kadın, neden mutlu olamıyor?' diye sordu.

Arto'nun sorusuna cevap veren Serengil ise "Sesi yüzünden" ifadesini kullandı.

Dört ay önce ilişkileri başlayan Allan Hakko ve Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.