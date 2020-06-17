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Seren Serengil: Burcu Esmersoy sesi yüzünden mutlu olamıyor

Sunucu Seren Serengil, Allan Hakko ile ayrılık kararı alan Burcu Esmersoy'un sesi yüzünden mutlu olamadığını söyledi. Serengil'in hemcinsi için yaptığı çıkış sosyal medyada gündem oldu

Seren Serengil, Burcu Esmersoy

Bir süredir 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programda sunuculuk yapan Seren Serengil, Burcu Esmersoy hakkında tepki çeken bir çıkış yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Lerzan Mutlu ile tartışan Seren Serengil, bu sefer de Burcu Esmersoy'u hedef aldı.

Esmersoy'la ilgili konuşan Arto, 'Burcu Esmersoy çok güzel bir kadın, neden mutlu olamıyor?' diye sordu.

Arto'nun sorusuna cevap veren Serengil ise "Sesi yüzünden" ifadesini kullandı.

Dört ay önce ilişkileri başlayan Allan Hakko ve Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

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