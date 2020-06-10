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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Beşiktaş'taki bir mekanda objektiflere yansıdı. Üç kız arkadaşıyla yemek yiyen Esmersoy'un keyfi yerindeydi.

Çıkışta maskesi ile objektiflere poz veren güzel sunucunun koronavirüs salgınına karşı önlemler alarak tedbirli olduğu görüldü.

"ÖYLE BİR İNSAN BULAMADIM"

Tek yaşayan bir kadın olarak evde heyecan yaşamak için korku filmi seyretmeyi sevdiğini anlatan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

En büyük sıkıntım, IMBD'nin altı puan üzerinde korku filmi peşindeyim. 3.6'ları falan da seyrediyorum. Tek başıma seyrederim. Bugüne kadar özel hayatımda korku filmi seven bir insan bulamadım, yok öyle bir insan.