Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Burcu Kara, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Biraz kilo aldığını söyleyen oyuncu, gazetecilerin "Fırtına Kız' filmi için Diyarbakır'daydınız. Orada mı kilo aldınız?" sorusuna, eşi Fırat Parlak'ı kast ederek "Evimde Adana'da büyümüş adam var. Mutfağa meraklı ve becerikli. Evde yemek ve hamur işi yapıyor. Öylesine geçirdiği bir öğün yok. Evin düzeni ona göre değişiyor. Börek yapıp, sarma sarar. Her türlü fırın yemeğini yapıyor. İsmini bilmediğim yemekler yapıyor" yanıtını verdi.

"FIRTINA NEDENİYLE YIL DÖNÜMÜNÜ ERTELEDİK"

Burcu Kara, gazetecilerin "Eşiniz Sevgililer Günü gibi özel günlerde sofra kurar mı?" sorusuna ise "Öyle günleri ben üstleniyorum. O sürprizler bende... Sevgililer Günü'nün pek önemi yok bizim için. 19 Şubat'ta 10'uncu yıl olacak evlilik yıldönümümüz. Evlendiğimiz yer Brugge'a gitmek istedik, biletlerimizi aldık ama kar fırtınası bekleniyormuş. Galiba gidemeyeceğiz" cevabını verdi.

Burcu Kara ve eşi Fırat Parlak

"DİYARBAKIR BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Oyuncu kadrosunda yer aldığı, çekimi Diyarbakır'da gerçekleşen film hakkında da konuşan Kara, "Daha önce gitmediğim yerdi, beni çok etkiledi. Diyarbakır'ı çok sevdim. Hem tarih hem de medeniyet var. Set aralarında bile geziyordum. Çok rahat dolaştım ve mutlu oldum. İnsanlar çok misafirperverdi ve güler yüzlü insanlarla karşılaştım. Set çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

"FİLME ŞİVE KOÇU İLE ÇALIŞTIM" Filme şive koçu ile hazırlandığını açıklayan Burcu Kara, "Bana hep şehirli kadın rolleri gelirdi, İlk kez gariban, itilmiş ve kakılmış bir ev hanımını Diyarbakır şivesiyle oynadım. Böyle rolleri canlandırmayı hep istiyordum, filme şive çalışarak hazırlandım, online dan şive koçu ile Diyarbakır şivesi çalıştım" dedi. Geçtiğimiz yıllarda dededen kalma köy evini yaptıran ve yılın belirli zamanlarında ailesiyle vaktini orada geçiren Burcu Kara, soğuk havalarda köye gitmediklerini söyledi. Kara, "Kışın üşümeyi sevmiyorum. Çocuklar da hastalanır diye de korkuyorum, Hayatta hiçbir şey kıskanmam ama üşümeyen insanı kıskanıyorum" dedi. REKLAM Kara, daha sonra sözlerini "Çok üşüdüğüm için kışın İznik'e gidemiyorum. Havalar ısınınca bol bol gidiyoruz, orada aklımızı ve ruhumuzu kurtarıyoruz. Bazen günübirlik gidip, ağaçlara dokunup, dağlara çıkıp, köy kahvesinde alakasız şeyler konuşup ve göle bakmak yetiyor. O bize 1-2 ay katıyor. Benim için kıymetli. Çocuklar da çok seviyor" ifadeleriyle sürdürdü.