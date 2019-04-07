Burcu Özberk gecelerde

Giriş: 07.04.2019 - 10:02 | Güncelleme:  

Oyuncu Çağlar Ertuğrul ile birlikte başrolünü paylaşacağı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burcu Özberk, önceki akşam bir mekanda objektiflere yansıdı. Özberk, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile birlikte başrolünü paylaşacağı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burcu Özberk, önceki akşam bir mekanda objektiflere yansıdı.

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    Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve arkadaşlarıyla yemek yiyen güzel oyuncunun keyfi yerindeydi. Çıkışta basın mensuplarını görünce şaşıran Burcu Özberk, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

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    Güzel oyuncu arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra 120 bin TL değerindeki arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.

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