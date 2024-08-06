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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da av tüfeğinden çıkan saçmalar balkondaki yaşlı çifti yaraladı | Son dakika haberleri

        Burdur'da av tüfeğinden çıkan saçmalar balkondaki yaşlı çifti yaraladı

        Burdur'da iki otomobilde bulunan husumetliler arasında çıkan silahlı kavga esnasında av tüfeğinden seken saçmalar, balkonda oturan yaşlı çifte isabet etti. Yüzlerinden hafif yaralanan yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 00:56 Güncelleme: 06.08.2024 - 00:56
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        Av tüfeğinden çıkan saçmalar balkondaki yaşlı çifti yaraladı
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        Burdur'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği saçması isabet eden yaşlı çift yaralandı.

        Hızır İlyas Mahallesi'nde, seyir halindeki iki otomobilde bulunan gruplar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sığıryolu Caddesi'nde bir otomobilden diğer otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı.

        SAÇMALAR YAŞLI ÇİFTİ YARALADI

        AA'nın haberine göre; av tüfeğinden çıkan saçmalar, caddenin kenarındaki binanın balkonunda oturan Mustafa (68) ve Kamran (64) Kök çiftine isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzlerinden hafif yaralanan yaşlı çift, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

        Polis ekipleri, saldırıya uğrayan otomobildeki R.K. ile S.B'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Ekipler, ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #haberler
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