        Burdur'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Burdur'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Burdur'da kendisinden haber alınamayan Aliye Suna, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Komşularının durumu oğluna bildirmesi üzerine eve gelen oğlu, annesini hareketsiz halde buldu. Suna'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:25 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:25
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Burdur’da kendisinden bir süredir haber alınamayan 86 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        OĞLUNA HABER VERDİLER

        İHA'nın haberine göre olay; gece saatlerinde Burdur'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan Aliye Suna’dan haber alamayan komşuları durumu oğluna bildirdi.

        ANNESİNİ HAREKETSİZ BULDU

        Bunun üzerine eve gelen oğlu, annesini hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aliye Suna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Suna'nın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

