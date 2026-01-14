Burdur'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Burdur'da kendisinden haber alınamayan Aliye Suna, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Komşularının durumu oğluna bildirmesi üzerine eve gelen oğlu, annesini hareketsiz halde buldu. Suna'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Burdur’da kendisinden bir süredir haber alınamayan 86 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
OĞLUNA HABER VERDİLER
İHA'nın haberine göre olay; gece saatlerinde Burdur'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan Aliye Suna’dan haber alamayan komşuları durumu oğluna bildirdi.
ANNESİNİ HAREKETSİZ BULDU
Bunun üzerine eve gelen oğlu, annesini hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aliye Suna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Suna'nın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.