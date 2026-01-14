Burdur'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Ana Haber Bülteni - 9 Ocak 2026 (ABD İran'a Müdahale Edecek Mi?)

ABD İran'a müdahale edecek mi? ABD ve İsrail'in İran planı ne? Trump İran'ı yine çok sert tehdit etti. Hameney'den Trump'a yanıt. Gıda fiyatları düşecek mi? Kuru öksürük neden geçmiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.