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        Haberler Gündem Çevre Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Burdur'da bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve söndürüldükten sonra 7 Ekim'de tekrar başlayan yangın, 72 saatte kontrol altına alındı. Yangında 8 hektarlık alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 00:14 Güncelleme: 11.10.2023 - 00:14
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        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangın kontrol altında
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        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve söndürüldükten sonra 7 Ekim'de tekrar başlayan yangın, kontrol altına alındı.

        Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına 3 gün boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gündüz saatlerinde havadan da müdahale edildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle de yangını kontrol altına almak için bölgede gece gündüz çalışma yürüttü.

        AA'nın haberine göre; yaklaşık 72 saatte kontrol altına alınan yangında 8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

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        #Karanlıkdere Kanyonu
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