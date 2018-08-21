Merkeze bağlı Çatağıl köyü ile Mehmet Akif Ersoy ve Kışla mahallelerinde Kurban Bayramı'ndan önce aldıkları kurbanlık büyükbaş hayvanlarını bayramın ilk günü evlerinin önünde kesen 3 kişi, hayvanların karaciğerinde ve akciğerde kitle olduğunu görünce durumu Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

AA'nın haberine göre, veteriner hekimler tarafından yapılan incelemenin ardından tüberküloz hastalığı tespit edilen hayvanların etleri imha edildi.

Hayvanlardan birinin sahibi veteriner hekim Şükrü Petek, yaptığı açıklamada, hayvan pazarından aldıkları kurbanlığın iç organlarını açtıklarında akciğerlerde tüberküloz hastalığını gördüklerini belirterek, "Hayvanda herhangi bir hastalık görülmüyordu, kestiğimizde fark ettik. Hayvanlara ilaç verildiğinden hastalığın teşhisi zor olabiliyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ