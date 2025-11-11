Burdur - Davraz kayak merkezi kaç kilometre? Burdur - Davraz kayak merkezi arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu iki komşu şehir arasındaki yolculuk, aslında Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin, yani Göller Yöresi'nin farklı zenginliklerini birleştiren bir güzergahtır. Burdur'un tarihi dokusundan ayrılıp, Isparta'nın karlı zirvesine tırmanmak, özellikle kış aylarında popüler bir aktivitedir. Burdur'dan Davraz'a gitmek için en mantıklı rota seçeneklerini, güncel yol durumlarını ve tahmini seyahat sürelerini bu yazımızda sizler için derledik. Yolculuğunuzu en konforlu şekilde planlamak için okumaya devam edin...

BURDUR - DAVRAZ KAYAK MERKEZİ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Yolculuğu planlarken bilinmesi gereken en önemli coğrafi detay, Davraz Kayak Merkezi'nin Burdur il sınırları içinde değil, komşu il olan Isparta il sınırları içinde yer almasıdır. Bu nedenle yolculuk, Burdur'dan başlayıp Isparta üzerinden Davraz Dağı'na tırmanmayı içerir.

Burdur şehir merkezi ile Davraz Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesi arasındaki toplam karayolu mesafesi, en pratik ve en çok kullanılan güzergah olan Isparta şehir merkezi üzerinden yaklaşık 75 ila 80 kilometre arasındadır. Bu mesafe, iki ana etaptan oluşur:

Yaklaşık 50 kilometre süren bu ilk etap, D-685 karayolu üzerinden iki il merkezini birbirine bağlar. Isparta - Davraz Etabı: Isparta şehir merkezinden Davraz Kayak Merkezi'ne olan tırmanış yolu ise yaklaşık 25-26 kilometre sürer.

Yolculuğun tamamı, yüksek standartlı ve asfalt yollar üzerinden gerçekleşir. Isparta'dan Davraz'a çıkan dağ yolu, bir kayak merkezine yakışır şekilde virajlı ancak iyi bakımlı bir yoldur.