        Haberler Bilgi Yaşam Burdur - Davraz kayak merkezi kaç kilometre? Burdur - Davraz kayak merkezi arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Burdur - Davraz kayak merkezi kaç kilometre? Burdur - Davraz kayak merkezi arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Göller Yöresi'nin sakin ve tarihi başkenti Burdur'dan, bölgenin en popüler kış sporları merkezi olan Davraz'ın karlı zirvesine bir kayak kaçamağı planlamak... Bu seyahat, Akdeniz'e yakın bir coğrafyada, iki komşu ilin sunduğu farklı zenginlikleri birleştiren bir rota anlamına gelir. Bu keyifli kış yolculuğunu düşünenlerin en çok merak ettiği ise Burdur - Davraz Kayak Merkezi kaç kilometre olduğu ve bu mesafenin ne kadar sürede aşılabileceğidir. İşte bu keyifli kış rotasının tüm ayrıntıları...

        Giriş: 11.11.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:33
        Burdur - Davraz kayak merkezi kaç km?
        Bu iki komşu şehir arasındaki yolculuk, aslında Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin, yani Göller Yöresi'nin farklı zenginliklerini birleştiren bir güzergahtır. Burdur'un tarihi dokusundan ayrılıp, Isparta'nın karlı zirvesine tırmanmak, özellikle kış aylarında popüler bir aktivitedir. Burdur'dan Davraz'a gitmek için en mantıklı rota seçeneklerini, güncel yol durumlarını ve tahmini seyahat sürelerini bu yazımızda sizler için derledik. Yolculuğunuzu en konforlu şekilde planlamak için okumaya devam edin...

        BURDUR - DAVRAZ KAYAK MERKEZİ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Yolculuğu planlarken bilinmesi gereken en önemli coğrafi detay, Davraz Kayak Merkezi'nin Burdur il sınırları içinde değil, komşu il olan Isparta il sınırları içinde yer almasıdır. Bu nedenle yolculuk, Burdur'dan başlayıp Isparta üzerinden Davraz Dağı'na tırmanmayı içerir.

        Burdur şehir merkezi ile Davraz Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesi arasındaki toplam karayolu mesafesi, en pratik ve en çok kullanılan güzergah olan Isparta şehir merkezi üzerinden yaklaşık 75 ila 80 kilometre arasındadır. Bu mesafe, iki ana etaptan oluşur:

        • Burdur - Isparta Etabı: Yaklaşık 50 kilometre süren bu ilk etap, D-685 karayolu üzerinden iki il merkezini birbirine bağlar.
        • Isparta - Davraz Etabı: Isparta şehir merkezinden Davraz Kayak Merkezi'ne olan tırmanış yolu ise yaklaşık 25-26 kilometre sürer.

        Yolculuğun tamamı, yüksek standartlı ve asfalt yollar üzerinden gerçekleşir. Isparta'dan Davraz'a çıkan dağ yolu, bir kayak merkezine yakışır şekilde virajlı ancak iyi bakımlı bir yoldur.

        BURDUR - DAVRAZ ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Burdur'dan Davraz'a özel araçla yapılan yolculuk, iki etabın toplam süresinden oluşur ve mevsim koşullarına göre büyük değişiklik gösterir.

        İdeal Koşullarda (Yaz Ayları veya Karsız Kış Günleri): Trafiğin ve yol koşullarının normal olduğu bir zamanda, yolculuk toplamda yaklaşık 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında tamamlanabilir.

        • Burdur'dan Isparta şehir merkezine ulaşmak yaklaşık 45-50 dakika sürer.
        • Isparta şehir merkezinden Davraz Kayak Merkezi'ne tırmanış ise, yolun virajlı olması nedeniyle yaklaşık 30-40 dakika sürer.

        Kış Koşullarında (Yoğun Kar Yağışı ve Hafta Sonu): Bu rotayı kışın kullanacakların çok daha dikkatli ve hazırlıklı olması gerekir. Süreyi etkileyen en önemli faktörler şunlardır:

        • Hava Koşulları: Yoğun kar yağışı, tipi veya buzlanma durumunda, özellikle 25 kilometrelik Isparta-Davraz dağ yolunda hız ciddi şekilde düşer. Yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürekli yapılsa da, bu etapta kış lastiği mutlak bir zorunluluktur.
        • Zincir Zorunluluğu: Çok yoğun yağışlarda, jandarma ekipleri dağ yolunun belirli bir noktasından sonra zincirsiz araçların geçişine izin vermeyebilir. Zincir takma işlemi yolculuk süresini uzatabilir.
        • Hafta Sonu Trafiği: Davraz, özellikle hafta sonları Antalya, Burdur ve Isparta'dan günübirlik ziyaretçi akınına uğrar. Cumartesi ve Pazar sabahları zirveye çıkış, akşam saatlerinde ise iniş yönünde dağ yolunda ciddi bir araç kuyruğu oluşabilir. Bu durum, 1.5 saatlik yolculuk süresini 2.5-3 saate kadar çıkarabilir.

        TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ (MİNİBÜS VE TRANSFER)

        Burdur'dan Davraz'a doğrudan tek bir toplu taşıma aracı bulunmamaktadır. Ancak aktarmalı olarak ulaşım mümkündür ve genellikle iki aşamada gerçekleştirilir.

        1. Burdur'dan Isparta'ya Ulaşım: Bu etap oldukça kolaydır. Burdur Otogarı ile Isparta Otogarı arasında gün boyunca çok sık aralıklarla (15-20 dakikada bir) minibüs (dolmuş) ve otobüs seferleri düzenlenir. Isparta Petrol, Göltur, Kamil Koç gibi birçok firma bu hatta çalışır ve yolculuk yaklaşık 1 saat sürer.
        2. Isparta'dan Davraz'a Ulaşım: Yolculuğun ikinci ve daha zorlu olan etabıdır. Isparta Otogarı'na veya şehir merkezine (genellikle Kaymakkapı Meydanı) ulaştıktan sonra Davraz'a çıkmak için şu seçenekler kullanılır: Kayak Sezonu Servisleri: Kayak sezonu boyunca, hafta içi ve özellikle hafta sonları, Isparta merkezden Davraz'a giden özel tur şirketlerine veya otellere ait servisler (shuttle) Bu, en yaygın toplu taşıma yöntemidir.
        3. Taksi: Isparta merkezden Davraz'a taksi ile çıkmak mümkündür, ancak dağ yolu ve mesafe nedeniyle maliyetli bir seçenek olacaktır.

