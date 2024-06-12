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        Burdur'da iki noktadaki yangında 1000 dönüm arazi yandı; duman nedeniyle yol ulaşıma kapandı

        BURDUR'un Bucak ilçesinde iki farklı noktada çıkan arazi yangınında 1000 dönümün üzerinde tarla, bağ ve bahçe yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:25
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        Burdur'da iki noktadaki yangında 1000 dönüm arazi yandı; duman nedeniyle yol ulaşıma kapandı
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        BURDUR'un Bucak ilçesinde iki farklı noktada çıkan arazi yangınında 1000 dönümün üzerinde tarla, bağ ve bahçe yandı. Ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle bir süre kapanan Antalya- Burdur kara yolu yangının söndürülmesiyle ulaşıma açıldı.

        Bucak'a bağlı komşu köyler Karapınar ve Karaaliler'de, saat 13.00 sıralarında iki farklı noktadaki biçilmemiş ekin tarlalarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgesine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Burdur, Bucak ve Kızılkaya belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve iş makinelerinin karadan sürdürdüğü müdahale çalışmalarına helikopter de havadan destek verdi.

        KARA YOLU KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI

        Yangın Antalya- Burdur kara yolunun bulunduğu alana kadar ilerledi. Ortaya çıkan yoğun duman Antalya- Burdur kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda trafik akışı durduruldu. Ekipler, bu bölgede söndürme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir süre ulaşıma kapanan Antalya- Burdur kara yolu yangının söndürülmesinin ardından yeniden açıldı.

        YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

        Çevredeki bağ ve bahçelerin de etkilendiği yangın bölgesi içinde kalan yerleşim yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 2,5 saat süren çalışması ile söndürüldü. Bucak Kaymakamı Bayram Gale ve Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş de bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını takip etti ve yetkili birimlerden bilgi aldı. Yangında ilk belirlemelere göre 1000 dönümün üzerinde ekili ve dikili alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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