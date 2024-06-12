Burdur'da iki noktadaki yangında 1000 dönüm arazi yandı; duman nedeniyle yol ulaşıma kapandı

BURDUR'un Bucak ilçesinde iki farklı noktada çıkan arazi yangınında 1000 dönümün üzerinde tarla, bağ ve bahçe yandı. Ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle bir süre kapanan Antalya- Burdur kara yolu yangının söndürülmesiyle ulaşıma açıldı.

Bucak'a bağlı komşu köyler Karapınar ve Karaaliler'de, saat 13.00 sıralarında iki farklı noktadaki biçilmemiş ekin tarlalarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgesine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Burdur, Bucak ve Kızılkaya belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve iş makinelerinin karadan sürdürdüğü müdahale çalışmalarına helikopter de havadan destek verdi.