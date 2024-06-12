Burdur'da diyaliz sonrası 3 hastanın ölümüne 4 gözaltı (2)

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde geçen ay 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si hastanede görevli 4 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, makine mühendisleri Gökhan Aytaç Sandıkçı ile Yasin Aydın çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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