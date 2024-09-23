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        Kuzeninin pompalı tüfekle vurduğu Beytullah öldü

        BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilinin önünü kesen dayısının oğlu O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:23 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:25
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        Kuzeninin pompalı tüfekle vurduğu Beytullah öldü
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        BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilinin önünü kesen dayısının oğlu O.A. (23) tarafından pompalı tüfekle vurulan Beytullah Soylu (24), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sultan Hamit Caddesi 811 Sokak kavşağında meydana geldi. O.A., halasının oğlu Beytullah Soylu'nun kullandığı 15 ACV 879 plakalı otomobilin önünü kesip pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Beytullah Soylu’nun hareket eden otomobili, park halindeki 15 EV 347 plakalı araca çarptı. O.A. ise kaçtı.

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleden sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Beytullah Soylu yapılan tüm çabaya karşın kurtarılamadı. Bucak Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olan Soylu'nun cenazesi morga konuldu.

        Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan O.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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