Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Salda Gölü'nü sıcak hava balonlarıyla izlediler

        TÜRSAB'ın Turizm Yüzyılı Burdur etkinliği kapsamında Salda Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salda Gölü'nü sıcak hava balonlarıyla izlediler
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRSAB'ın Turizm Yüzyılı Burdur etkinliği kapsamında Salda Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşu yapıldı. 23 sıcak hava balonuna binerek 1400 metre irtifaya kadar yükselen 138 kişilik heyet, Salda'nın eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu. Etkinliğin devamında Kibyra ve Sagalassos antik kentleri ziyaret edildi.

        TÜRSAB'ın Turizm Yüzyılı Burdur etkinliği ikinci gününde, Salda Gölü üzerinde geniş katılımlı sıcak hava balonu turu, Kibyra ve Sagalassos antik kentleri ziyaretleriyle devam etti. Etkinliğe TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, DEİK Başkanı Nail Olpak, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu ve İhtisas başkanları, köşe yazarları, sanatçılar, akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda seyahat acentesi temsilcisi ve basın mensubu katıldı. Organizasyon kapsamında toplamda 138 kişi, 23 sıcak hava balonu ile Salda Gölü üzerinde 1400 metre irtifaya kadar yükseldi.

        TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm Yüzyılı kapsamındaki en önemli hedeflerden birinin harcama potansiyeli yüksek turistleri yurdun farklı destinasyonlarına çekmek olduğunu belirterek, bu kapsamda katma değerli turizm ürünlerini yeni destinasyonlarda ön plana çıkartmak istediklerini söyledi. Bağlıkaya, "Salda Gölü zaten başlı başına bir doğa harikası. Gökyüzündeki sıcak hava balonlarının artmasıyla oluşan görsel şölen, Salda Gölü'nün muhteşem güzelliğinin çok daha geniş kesimlerce duyulmasını sağlayacaktır" dedi.

        Seyahat acentelerinin turizm için önemine dikkati çeken Firuz Bağlıkaya, bir destinasyon ne kadar çekici olursa olsun, ürün haline getirilip insanlarla buluşturulamazsa gerçek değerini bulamayacağına işaret etti. Firuz Bağlıkaya, "Turizm unsurlarının satılabilir ürün haline getirilmesi ve tüketicisine ulaşması ancak ve mutlaka seyahat acenteleri eliyle olur. Bu bakımdan Burdur'un turizmdeki gerçek değerini bulması için seyahat acentelerinin yapacağı çalışmalara öncülük yapmak amacıyla bu balon turunu organize ettik. Hem bu ürünü daha çok seyahat acentemiz tanısın hem de bir ürün olarak misafirlerine sunsun istiyoruz" diye konuştu.

        Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, temmuz ayındaki tanıtım uçuşlarıyla birlikte Salda Gölü'nde balon uçuşlarının başladığını belirterek, "Salda Gölü'müz çok kıymetli bir yer. Tabiri yerindeyse Mars'ın üzerinde uçuyoruz. Burdur turizm yüzyılını yaşıyor. Burdur'da turizmde büyük bir atılım bekliyoruz" dedi.

        KİBYRA VE SAGALASSOS ANTİK KENTLERİNE BÜYÜK İLGİ

        TÜRSAB Turizm Yüzyılı Burdur etkinliği, balon turu organizasyonun ardından Kibyra ve Sagalassos antik kentleri gezisiyle devam etti. Söz konusu geziler sırasında Kibyra Antik Kenti'nde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Ticari Diplomasi' dersinde DEİK Başkanı Nail Olpak, öğrencilerle deneyim ve birikimlerini paylaşırken, TÜRSAB heyeti de dinleyici olarak bu özel derse katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Ayrıldığı kadına sela okuttu! Cezası belli oldu
        Ayrıldığı kadına sela okuttu! Cezası belli oldu
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manisa'da magma odaları keşfedildi! Lav püskürtme riski var
        Manisa'da magma odaları keşfedildi! Lav püskürtme riski var
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan

        Benzer Haberler

        DEİK Başkanı Nail Olpak, Kibyra Antik Kenti'nde öğrencilere "ticari diploma...
        DEİK Başkanı Nail Olpak, Kibyra Antik Kenti'nde öğrencilere "ticari diploma...
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Burdur Şubesi hizmet binası açılışında...
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Burdur Şubesi hizmet binası açılışında...
        Burdur'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
        Burdur'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
        Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresine gazeteciler ağaç dikti
        Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresine gazeteciler ağaç dikti
        Burdur'da yolcu otobüsünün 2 sürücüsü ve muavini darbedildi
        Burdur'da yolcu otobüsünün 2 sürücüsü ve muavini darbedildi
        Otobüste tartışan yolcunun yakınları, muavin ve şoförleri sopalarla dövdü
        Otobüste tartışan yolcunun yakınları, muavin ve şoförleri sopalarla dövdü