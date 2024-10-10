Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, çocuklarını da gönüllü itfaiyeci yaptı

BURDUR İtfaiyesi Müdürü Mehmet Ali Ballak (42), 'Çocukluk hayalimdi' dediği mesleğini aralıksız 22 yıldır sürdürüyor. Bugüne kadar birçok hayata dokunduğunu, özellikle 6 Şubat'taki asrın felaketinde ekibiyle görev yaptığını söyleyen Ballak, kızı Buğlem (9) ve oğlu Ali Emre'yi (15) gönüllü itfaiyeci yaparak, mesleğine duyduğu sevgisini onlara da aşıladı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2002 yılında Burdur Belediyesi'nde itfaiye eri olarak göreve başladı. Hem çalışıp hem eğitimini sürdüren Mehmet Ali Ballak, bu süreçte Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans bölümünü bitirdi. Devamında Gümüşhane Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisans yapan Ballak, 2006- 2021 yılları arasında İtfaiye Eğitim ve Kurtarma Sorumlusu olarak vardiya amirliği yaptığı kurumunda, Ocak 2021’de İtfaiye Müdürlüğü'ne getirildi.

ÇOCUKLARINI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ YAPTI

Bugüne kadar sayısız göreve katılan Mehmet Ali Ballak, kızı Buğlem ve oğlu Ali Emre'yi gönüllü itfaiyeci yaparak, mesleğine duyduğu sevgisini onlara da aşıladı. 6 Şubat'taki asrın felaketinden 3 gün önce trafik kazası geçirip, iki kaburgası kırık olmasına rağmen taburcu olan Ballak, deprem gecesi ekibiyle birlikte bölgeye hareket ederek kurtarma çalışmalarında görev aldı.

İtfaiyeciliğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Mehmet Ali Ballak, "Çocukluk hayalimi ilk ve orta öğrenimimden sonra Akdeniz Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü'nü 2001-2002 eğitim öğretim döneminde bitirerek gerçekleştirdim. Bu bölümün ilk mezunlarıyız. Mesleği yıllardır isteyerek, zevkle ve keyifle sürdürüyorum. Yeniden doğsam, bir kere daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurum. Hatta çocuklarıma hep şunu derim, 'Doktor, hakim, savcı olabilirsiniz ama bunun yanında gönüllü itfaiyeci olmak şartıyla' derim. Onlara da şimdiden mesleği aşılıyoruz. Bunu sadece ben değil tüm meslektaşlarım yapıyor. Biz her ne kadar mesleği aşılamaya çalışmasak bile yakın çevremizdeki çocuklarımızın, evlatlarımızın bu mesleğe bakış açıları farklı oluyor" dedi.