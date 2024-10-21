Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur Birinci Amatör'de perde açıldı

        BURDUR Birinci Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur Birinci Amatör'de perde açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR Birinci Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı.

        Burdur Birinci Amatör Küme'de yeni sezon pazar günü Gazi Atatürk ve Kışla stadyumlarında oynanan karşılaşmalarla başladı. 10 takımın mücadele ettiği ligin ilk haftasında fileler 15 kez havalandı. Oynanan müsabakalarda Burdur Gençlerbirliği 0- Karamanlıspor 1, Burdur Maküspor 0- Gölhisar Vefaspor 0, Tefenni Belediyespor 3- Gölhisarspor 1, Burdur Belediyespor 0- Kılavuzlar Gençlikspor 0, Burdurspor 10- Burdur Gölspor 0 sonuçları alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Zeybekci: 2025'te enflasyon yüzde 20'nin çok altında olacak
        AK Parti'li Zeybekci: 2025'te enflasyon yüzde 20'nin çok altında olacak
        Suyu binlerce yıl önceki kaynağından gelen iki çeşme, Türkiye'de eşsiz
        Suyu binlerce yıl önceki kaynağından gelen iki çeşme, Türkiye'de eşsiz
        AK Parti'li Zeybekci, partisinin Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Zeybekci, partisinin Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:
        Depremde kaybettiği ablasıyla ortak hayalini sanat atölyesi açarak gerçekle...
        Depremde kaybettiği ablasıyla ortak hayalini sanat atölyesi açarak gerçekle...
        Mobil "gezegen evi" ile köy okullarındaki öğrencilere uzay merakı aşılanıyo...
        Mobil "gezegen evi" ile köy okullarındaki öğrencilere uzay merakı aşılanıyo...
        Burdur'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Burdur'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi