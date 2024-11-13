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        Üniversiteli Hasret'in öldüğü kazada, sürücü alkollü çıktı (2)

        SÜRÜCÜALKOLLÜ ÇIKTIBurdur'un Gölhisar ilçesinde üniversite öğrencisi Hasret Akbaş'ın hayatını kaybettiği kazada takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:41
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        Üniversiteli Hasret'in öldüğü kazada, sürücü alkollü çıktı (2)
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        SÜRÜCÜALKOLLÜ ÇIKTI

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde üniversite öğrencisi Hasret Akbaş'ın hayatını kaybettiği kazada takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa K.'nin alkollü olduğu belirlendi. 1,14 promil alkollü olduğu tespit edilen Mustafa K.'nin Gölhisar'daki hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aynı kazada yaralanan Fatma S.U.'nun hastanede tedavisinin Burdur'da sürdüğü, İrem M.'nin ise taburcu edildiği belirtildi.

        Kaza ile soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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