Üniversiteli Hasret'in öldüğü kazada, sürücü alkollü çıktı (2)

Burdur'un Gölhisar ilçesinde üniversite öğrencisi Hasret Akbaş'ın hayatını kaybettiği kazada takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa K.'nin alkollü olduğu belirlendi. 1,14 promil alkollü olduğu tespit edilen Mustafa K.'nin Gölhisar'daki hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aynı kazada yaralanan Fatma S.U.'nun hastanede tedavisinin Burdur'da sürdüğü, İrem M.'nin ise taburcu edildiği belirtildi.

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