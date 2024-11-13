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        Asker eğlencesinde karşılaştığı husumetlisi, tüfekle ağır yaraladı

        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde Mustafa Akyüz (24), asker eğlencesinde karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Çetin'i (30) tüfekle vurarak ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:35
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        Asker eğlencesinde karşılaştığı husumetlisi, tüfekle ağır yaraladı
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        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde Mustafa Akyüz (24), asker eğlencesinde karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Çetin'i (30) tüfekle vurarak ağır yaraladı.

        Olay, 11 Kasım’da Ağlasun'a bağlı Dereköy'de yapılan asker eğlencesinde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Hüseyin Çetin ile Yazır köyünde oturan Mustafa Akyüz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mustafa Akyüz, tüfekle 5 el ateş ederek Hüseyin Çetin'i yaraladı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Hüseyin Çetin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Hüseyin Çetin daha sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mustafa Akyüz işlemleri sonrası tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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