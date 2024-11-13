Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı; üniversiteli motokurye öldü (3)

SÜRÜCÜTUTUKLANDI

Burdur'da motokurye Mehmet Aktaş'ın hayatını kaybettiği kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Çevik, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan Emre Çevik, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

Diğer yandan 1 gün arayla iki öğrencisi trafik kazalarında yaşamını yitiren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Dalgar mesajında, "Bugün, MAKÜ ailesi olarak Gölhisar MYO öğrencimiz Hasret Akbaş ve Teknik Bilimler MYO öğrencimiz Mehmet Aktaş'ı trafik kazalarında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vefat eden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve üniversitemize başsağlığı diliyorum. Yaralı olan öğrencimize de Allahtan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.