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        Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

        BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:15
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        Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
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        BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

        Burdur kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Merkezde hafif yağan kar, yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı. Turkuaz renkli suyuyla her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde sabah erken saatlerde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Kayak yapmaya yeterli seviyede kar tutmasa da merkez beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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