BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Burdur kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Merkezde hafif yağan kar, yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı. Turkuaz renkli suyuyla her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde sabah erken saatlerde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Kayak yapmaya yeterli seviyede kar tutmasa da merkez beyaza büründü.