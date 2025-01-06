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        Kanalizasyon kazısında çıkan insan kemikleri incelemeye alındı

        BURDUR'da kanalizasyon kazısı sırasında bulunan insan kemiklerinin çıkarılması için çalışmalar sürerken, bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) laboratuvarlarına götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:33
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        Kanalizasyon kazısında çıkan insan kemikleri incelemeye alındı
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        BURDUR'da kanalizasyon kazısı sırasında bulunan insan kemiklerinin çıkarılması için çalışmalar sürerken, bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) laboratuvarlarına götürüldü.

        Burdur Öğretmenevi bahçesinde dün İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında insan kemiklerine rastlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgenin etrafını şeritle çevirdi. Polis ekipleri de sabaha kadar olay yerinde bekledi. MAKÜ Antropoloji Bölümü öğretim üyeleri sabah saatlerinde Öğretmenevi bahçesine gelerek çalışma yaptı. Bulunan kemikler incelenmek üzere MAKÜ'ye götürülürken, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        'KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE ÇIKARIYORUZ'

        MAKÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek, "Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bir kanalizasyon çalışması esnasında bazı insan kemikleri belirlenmişti. Polisimizin ve savcımızın olay yerine gelmesinden sonra biz de olay yerine geldik müdahale ettik. Bazı insanlara ait kemikleri tespit ettik. Ancak bu kemikler bir mezar şeklinde gömü olduğu için bir adli vaka olmadığını düşünüyoruz. Kemikleri çıkarma çalışmalarına başladık. Kurallara uygun bir şekilde kemiklerimizi çıkarıyoruz. Daha sonra üniversite laboratuvarımıza götürüp bireylere ait bazı bilgileri ortaya koymaya çalışacağız" dedi.

        'RUM MEZARLIĞI OLDUĞUNU TAHMİN ETMEKTEYİM'

        Burdur tarihi üzerine araştırmaları bulunan önceki dönem Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya da bölgede kentte yaşayan gayrimüslimlere ait mezarlık alanı olduğunu belirtti. Akkaya, "Bundan 25- 30 sene önce Burdur'daki mezarlıkları araştırırken Rum ve Ermenilere ait mezarların nerede olduğunun araştırması içerisine girdik. Mübadele ile Rumlar, Burdur'dan 1920 ile 1922 yılları arasında ayrılmışlar. Bunlar, buraların kadim azınlığı. Müslüman Türkler buraya gelmeden önce onların yaşadığı bir yer. Onların mezarlıklarının olması lazım. Dolayısıyla bunu yaşlılara sordum ve yaşlılar da Rum mezarlığının bu çevrede olduğunu söyledi. Yine de araştırma içerisindeydik. Buradan bu mezarların çıkması daha önceki tezi kuvvetlendirdi, buranın bir Rum mezarlığı olduğunu tahmin etmekteyim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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