Hastaneden kaçan mahkum, köfte yerken yakalandı

Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün saat 20.30 sıralarında görevliler eşliğinde tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilen C.K., firar etti. Polisin çalışması sonucu C.K., yaklaşık 45 dakika sonra bir restoranda köfte yerken yakalandı. C.K. daha sonra cezaevine teslim edildi.

BURDUR'da tedavi için getirildiği hastaneden kaçan mahkum C.K. (28), bir restoranda köfte yerken yakalandı.

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