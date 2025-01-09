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        Hastaneden kaçan mahkum, köfte yerken yakalandı

        BURDUR'da tedavi için getirildiği hastaneden kaçan mahkum C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:16
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        Hastaneden kaçan mahkum, köfte yerken yakalandı
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        BURDUR'da tedavi için getirildiği hastaneden kaçan mahkum C.K. (28), bir restoranda köfte yerken yakalandı.

        Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün saat 20.30 sıralarında görevliler eşliğinde tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilen C.K., firar etti. Polisin çalışması sonucu C.K., yaklaşık 45 dakika sonra bir restoranda köfte yerken yakalandı. C.K. daha sonra cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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