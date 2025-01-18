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        Nesli tehlikedeki karakulak, fotokapanla görüntülendi

        ANADOLU yaban hayatının az bilinen türlerinden karakulak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü fotokapan çalışmasında Burdur'un farklı bölgelerinde kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:44 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:50
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        Nesli tehlikedeki karakulak, fotokapanla görüntülendi
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        ANADOLU yaban hayatının az bilinen türlerinden karakulak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü fotokapan çalışmasında Burdur'un farklı bölgelerinde kameralara yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye'de nesli tehlike altındaki karakulağın korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin güneybatısında nadir rastlanan karakulak görüntüleri, farklı zamanlarda kentteki fotokapanlara yansıdı. Fotokapana yansıyan gece ve gündüz görüntülerinde su içen, arazide yiyecek arayan karakulak görüldü.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, "Ancak bu konuda herkesin duyarlı olması son derece önemli. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan doğayı koruma, özellikle de karakulak türümüzü koruma konusunda hassas olmasını, zarar verenler olursa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber vermelerini rica ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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