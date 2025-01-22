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        Parka verdikleri zarar kameraya yansıdı; belediye 'Tebrikler gençler' diye paylaştı

        BURDUR'dabir grup gencin parktaki oturma gruplarına zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:40
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        Parka verdikleri zarar kameraya yansıdı; belediye 'Tebrikler gençler' diye paylaştı
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        BURDUR'dabir grup gencin parktaki oturma gruplarına zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye, görüntüleri, "Tebrikler gençler. Demokrasi Parkı'mızda sergilediğiniz üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız" notuyla sosyal medyada paylaştı.

        Yeni Mahalle'de bulunan Demokrasi Parkı'ndaki oturma gruplarına bir grubun zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 4 kişinin yer aldığı görüntülerde, beton ve ahşaptan yapılma bankın ortasındaki ışık sisteminin söküldüğü anlar yer aldı. Burdur Belediyesi, bu anları sosyal medya hesabından, "Tebrikler gençler! Demokrasi Parkı'mızda sergilediğiniz üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız. Böylesine ilham verici hareketlerinizle gençlere harika bir rol model olduğunuz kesin. Sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" notuyla paylaştı. Belediyenin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı, parkta tadilat çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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