Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Hakeme hakaret eden antrenöre ceza

        BURDUR'da maç sonunda hakem Alper Oran'a hakaret ettiği için yargılanan Bucak Belediye Oğuzhanspor'un eski kaleci antrenörü Ömer Çağlayan'a mahkemece 354 gün karşılığı 10 bin 620 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakeme hakaret eden antrenöre ceza
        ABONE OL

        BURDUR'da maç sonunda hakem Alper Oran'a hakaret ettiği için yargılanan Bucak Belediye Oğuzhanspor'un eski kaleci antrenörü Ömer Çağlayan'a mahkemece 354 gün karşılığı 10 bin 620 lira adli para cezası verildi.

        Burdur 1'inci Amatör Küme'de 21 Nisan tarihinde Bucak İlçe Stadyumu'nda oynanan Bucak Belediye Oğuzhanspor, Burdurspor karşılaşmasının sonunda Bucak temsilcisinin eski kaleci antrenörü Ömer Çağlayan, hakem Alper Oran'a hakaret etti. Oran'ın şikayeti üzerine Ömer Çağlayan hakkında Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu görevlisine karşı alenen hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

        Bucak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Ömer Çağlayan'ın hakaret suçundan 354 gün karşılığı 10 bin 620 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli sicil kayıtları itibariyle önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, olay sebebiyle meydana gelmiş somut bir zararın bulunmaması, sanığın kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle sanık hakkında belirlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        AK Parti kongreleri mesajı
        AK Parti kongreleri mesajı
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek

        Benzer Haberler

        Burdur'da traktörden düşen kişiyi motosiklet kazasında öldü gibi göstermekl...
        Burdur'da traktörden düşen kişiyi motosiklet kazasında öldü gibi göstermekl...
        Burdur'da güvenli okullar için öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor
        Burdur'da güvenli okullar için öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor
        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da kuzenini bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Burdur'da kuzenini bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Zimmet suçundan hapse çarptırılan eski başkan tutuklandı
        Zimmet suçundan hapse çarptırılan eski başkan tutuklandı
        Burdur'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Burdur'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı